В Латвии 9 мая хотят рассекретить новый массив архива КГБ

Рига, , 18:22 — REGNUM

Дополнительные картотеки агентов КГБ и материалы других документов сделают общедоступными для всех в Латвийском национальном архиве. Как сообщает Латвийское национальное телевидение LTV, специальная комиссии Сейма внесет соответствующие поправки в закон для того, чтобы прекратить упреки о скрытии содержимого «мешков ЧК».

Сообщается, что поправки, предлагаемые комиссией по правам человека и общественным делам, могут быть приняты латвийским парламентом на заседании 9 мая.

Члены комиссии, изучая судебные дела по факту сотрудничества латвийских жителей с КГБ, пришли к выводу, что ранее были опубликованы не все карточки агентов. Так как эти документы не упомянуты в законе, Национальный архив Латвии не имеет права их опубликовать. В связи с чем, как заявил депутат латвийского парламента от Нацобъединения Ритвар Янсонс, было принято решение изменить существующий закон.

«В 2018 году инспекция данных констатировала, что в интересах общества преодолеть наследие тоталитаризма и сделать достоянием гласности информацию о содеянном Комитетом госбезопасности — это важнее, чем защита личных данных, и в данном случае, если мнение инспекции не изменилось, такое же регулирование может быть применено и к этим документам», — рассказал Янсонс, отметив, что поправки будут продвигаться комиссией в срочном порядке.

Так, они будут включены в повестку дня для обсуждения в Сейме 25 апреля, для того, чтобы на заседании 9 мая их принять в окончательном чтении.

«Мы считаем, что медлить нельзя, потому что все время мы слышим спекуляции, что кто-то что-то хочет скрыть, что некто не хочет что-то публиковать. Сейм очень четко сказал: мы хотим, чтобы вся информация была доступна общественности, чтобы каждый, у кого есть интерес, мог ее исследовать. И тогда не будет никаких подозрений», — объяснил причину такой спешки член парламентской комиссии от партии «Новое Единство» Андрей Юдин.

Сообщается, что трудностей у нацархива Латвии в публикации дополнительных документов не возникнет, так как картотека уже полностью оцифрована. Как рассказала директор архива Мара Спруджи из 400 карточек — только 109 новые.

«Разница лишь в том, что на обороте написано, что стало основанием для вербовки. Сотрудничал ли человек из идеологических соображений, или же он был скомпрометирован, чтобы склонить к сотрудничеству, и как с ним связаться в чрезвычайной ситуации — как активировать этих агентов», — отметила Спруджа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о рассекречивании архив КГБ латвийские власти приняли в 2014 году. Для публикаций по решению парламента была создана специальная группа ученых. Планировалось, что публикация произойдет не позднее 31 мая 2018 года.

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В сентябре 2018 года бюро по защите Сатверсме (БЗС, контрразведка Латвии) направляло письмо парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам с предостережение об опасности публикации архивов для Латвийской Республики. По оценке БЗС, публикация архивов — является поступком, соответствующим интересам недружественных Латвии стран. Однако латвийский сейм в начале октября всё же одобрил в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете

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20 декабря 2018 года после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis одобренных поправок к правилам Национального архива, в сети в формате PDF появились отсканированные картотеки советской спецслужбы.

Напомним, что официальной позицией латвийского правительства является заявление об «оккупации» Латвии Советским Союзом. Следовательно, КГБ должно считаться репрессивным органом на «оккупированной территории».

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