Глава МИД Литвы настраивает Зеленского на войну

Вильнюс, , 17:58 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сегодня, 25 апреля, встретился в Киеве с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским, подарил будущему президенту Украины военный перископ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Министр передал избранному президенту подарок от литовских добровольцев — перископ. Такие перископы, купленные на пожертвования жителей Литвы, на линии фронта с Россией спасли жизнь не одного украинского солдата», — пишет пресс-служба МИД Литвы, добавляя, что такие перископы литовская организация Blue/Yellow передаёт ВСУ.

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Об организации Blue/Yellow ИА REGNUM неоднократно писало. Она снабжает вооружённые силы Украины и наёмников в том числе и оптическими приборами для снайперского оружия.

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Напомним, Линкявичюс 25 апреля отправился в Киев для встречи с Зеленским, где планировал заручиться продолжением прежнего курса Украины.