Талибы* перерезали линии электропередач, ведущие из Туркмении в Афганистан

Кабул, , 17:53 — REGNUM Вот уже 10 дней как прекратился импорт электроэнергии из Туркмении на северо-запад Афганистана — боевики «Талибана"* перерезали линии электропередач и не позволяют ремонтным бригадам восстановить электроснабжение. Об этом заявил директор департамента электроснабжения провинции Мохаммад Тахир Азими, пишет TOLOnews.

По его словам, «отключение электричества создало много проблем для местных жителей».

Как сообщают афганские чиновники, талибы* потребовали обеспечить электроэнергией 21 деревню, находящуюся под их контролем в районе Моко. Их условия были приняты, но процесс подключения этих территорий требует больше времени из-за нехватки оборудования.

Как отмечает «Фергана», подобные акции «Талибан"* проводит не впервые и использует нарушение электроснабжения для того, чтобы диктовать афганским властям свои условия.

В частности, в 2018 году боевики подорвали в провинции Кундуз опоры ЛЭП, по которым импортируемое из Таджикистана электричество поступало сразу в несколько провинций и в столицу Афганистана.

При этом террористы пригрозили, что «если афганское правительство и местные власти не будут реализовывать проекты, направленные на восстановление районов, которые находятся под властью талибов*, на развитие в них здравоохранения и так далее, то движение воспрепятствует реализации гражданских проектов во всем северном регионе».

* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран