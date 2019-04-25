Литва хочет ввести «прямое управление Украиной»

Вильнюс, , 17:45 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 25 апреля, встретился в Киеве с победителем украинских президентских выборов Владимиром Зеленским, а от встречи, как пишет литовское агентство BNS, остался буквально в восторге. Линкявичюс предложил Зеленскому свою помощь в формировании команды будущего президента.

«Очень хороший, открытий, искренний, конкретный разговор. Я еще раз повторю, что мы действительно продолжим сотрудничество в тех сферах, в которых избранный президент сочтет необходимым, выгодным, я предложил и экспертную помощь, как в формировании команды, так и в сферах верховенства права, экономики», — цитирует BNS слова Линкявичюса.

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Отметим, что в команду Зеленского с большой долей вероятности может войти литовец Айварас Абромавичюс, который некоторое время проработал министром экономики при Петре Порошенко, а в Литве публично признавался в СМИ, что работает «на Зеленского». Абрамавичюс является гражданином как Литвы, так и Украины. С поста министра при Порошенко он подал в отставку, мотивируя невозможностью бороться с коррупцией при действующей на тот момент власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линкявичюс 25 апреля отправился в Киев для встречи с Зеленским, где планировал заручиться продолжением прежнего курса Украины.

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