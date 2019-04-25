«Абсолютная шизофрения» – Слуцкий о языковом законе, принятом на Украине

Москва, , 17:51 — REGNUM Принятый Верховной радой Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это «абсолютная психиатрия». Об этом 25 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«С одной стороны, Киев приглашает обратно в состав Украины Донецк и Луганск. С другой стороны, Киев принимает закон, который по сути дела запускает процесс форсированного отторжения двух регионов Новороссии от Украины, — сказал депутат. — Абсолютное противоречие и абсолютная шизофрения».

Принятие данного законопроекта Слуцкий назвал миной, которую режим действующего президента Украины Петра Порошенко закладывает под будущего главу государства Владимира Зеленского.

«Порошенко и его режим пытается связать руки президенту Зеленскому. Сам по себе закон представляет собой отражение той политической каши, которая сегодня творится на Украине — замешанной на неприятии всего русского, и в том числе русского языка», — сказал Слуцкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, победитель президентских выборов Владимир Зеленский на своей странице в сети Facebook заявил, что после вступления в должность нового президента Украины принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет пересмотрен.

Он подчеркнул, что единственный официальный язык — это принципиальная позиция и его самого, и всего народа Украины, однако навязывать украинский язык следует путём позитивных примеров и стимулов, а не путём запретов, наказаний и усложнением бюрократических процедур.

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