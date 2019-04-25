Четверг, 25 Апреля 2019 года
19:03:26 МСК

«Абсолютная шизофрения» – Слуцкий о языковом законе, принятом на Украине

Политика

Порошенко рассчитывает связать руки будущему президенту Зеленскому

Москва, 25 апреля 2019, 17:51 — REGNUM  Принятый Верховной радой Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это «абсолютная психиатрия». Об этом 25 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«С одной стороны, Киев приглашает обратно в состав Украины Донецк и Луганск. С другой стороны, Киев принимает закон, который по сути дела запускает процесс форсированного отторжения двух регионов Новороссии от Украины, — сказал депутат. — Абсолютное противоречие и абсолютная шизофрения».

Принятие данного законопроекта Слуцкий назвал миной, которую режим действующего президента Украины Петра Порошенко закладывает под будущего главу государства Владимира Зеленского.

«Порошенко и его режим пытается связать руки президенту Зеленскому. Сам по себе закон представляет собой отражение той политической каши, которая сегодня творится на Украине — замешанной на неприятии всего русского, и в том числе русского языка», — сказал Слуцкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, победитель президентских выборов Владимир Зеленский на своей странице в сети Facebook заявил, что после вступления в должность нового президента Украины принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет пересмотрен.

Он подчеркнул, что единственный официальный язык — это принципиальная позиция и его самого, и всего народа Украины, однако навязывать украинский язык следует путём позитивных примеров и стимулов, а не путём запретов, наказаний и усложнением бюрократических процедур.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский языковой закон пересмотрят после инаугурации Зеленского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить