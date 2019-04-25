Четверг, 25 Апреля 2019 года
19:05:46 МСК

«Не превращайте в отписки»: глава Зауралья требует реагирования на жалобы

Политика

В Курганской области заработал сайт для обратной связи с жителями региона

«Не превращайте в отписки»: глава Зауралья требует реагирования на жалобы
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Эта власть народ не слышит

Курган, 25 апреля 2019, 17:34 — REGNUM  Глава Курганской области Вадим Шумков требует от руководителей региональных министерств, ведомств и органов местного самоуправления «реального реагирования» на обращения и жалобы жителей, поступающие на специально созданный сайт «Обратись». Об этом, как сообщает пресс-служба облправительства, Шумков заявил на заседании президиума правительства Курганской области 25 апреля.

«Когда будет поступать обращение, очень четко смотрите, где нужно написать ответ, чтобы гражданин понял — надо подождать, нужно делать самим что-то с нашей поддержкой, либо вам нужно поехать, направить своих сотрудников, службу, чтобы отработали. Не превращаем это в отписки. Мы это делаем для повышения удобства обращений граждан», — заявил Вадим Шумков.

Сайт «Обратись» был открыт 24 апреля. Пользователи сайта могут указать точный адрес проблемы на карте и приложить к своему обращению фото‑ и видеоматериалы.

За первый день работы на сервисе зарегистрировались около 600 человек, поступило и принято в работу (на момент публикации сообщения) более 200 обращений, примерно на 40 из них уже дан ответ профильными ведомствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, использование современных способов коммуникации и близость к людям названы экспертами отличительными особенностями новой волны руководителей регионов, к которым относится и врио губернатора Курганской области, выпускник второго потока программы развития кадров управленческого резерва («школы губернаторов») Вадим Шумков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить