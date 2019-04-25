«Не превращайте в отписки»: глава Зауралья требует реагирования на жалобы

Курган, , 17:34 — REGNUM Глава Курганской области Вадим Шумков требует от руководителей региональных министерств, ведомств и органов местного самоуправления «реального реагирования» на обращения и жалобы жителей, поступающие на специально созданный сайт «Обратись». Об этом, как сообщает пресс-служба облправительства, Шумков заявил на заседании президиума правительства Курганской области 25 апреля.

«Когда будет поступать обращение, очень четко смотрите, где нужно написать ответ, чтобы гражданин понял — надо подождать, нужно делать самим что-то с нашей поддержкой, либо вам нужно поехать, направить своих сотрудников, службу, чтобы отработали. Не превращаем это в отписки. Мы это делаем для повышения удобства обращений граждан», — заявил Вадим Шумков.

Сайт «Обратись» был открыт 24 апреля. Пользователи сайта могут указать точный адрес проблемы на карте и приложить к своему обращению фото‑ и видеоматериалы.

За первый день работы на сервисе зарегистрировались около 600 человек, поступило и принято в работу (на момент публикации сообщения) более 200 обращений, примерно на 40 из них уже дан ответ профильными ведомствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, использование современных способов коммуникации и близость к людям названы экспертами отличительными особенностями новой волны руководителей регионов, к которым относится и врио губернатора Курганской области, выпускник второго потока программы развития кадров управленческого резерва («школы губернаторов») Вадим Шумков.