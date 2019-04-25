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Владимир Путин прибыл в Пекин

Политика

Президент России будет участвовать в международном форуме «Один пояс — один путь»

Владимир Путин прибыл в Пекин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Пекин, 25 апреля 2019, 17:31 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин, где намерен участвовать в международном форуме «Один пояс — один путь», сообщает 25 апреля RT.

Президент России приехал в Китай из Владивостока, где встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним ИА REGNUM, ранее сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай должен состояться 26 апреля. В Пекине у президента России запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия и Китай устраняют глобальное лидерство Запада

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Российско-китайские отношения
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