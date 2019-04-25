Владимир Путин прибыл в Пекин

Пекин, , 17:31 — REGNUM Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин, где намерен участвовать в международном форуме «Один пояс — один путь», сообщает 25 апреля RT.

Президент России приехал в Китай из Владивостока, где встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним ИА REGNUM, ранее сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай должен состояться 26 апреля. В Пекине у президента России запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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