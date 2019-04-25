Найдет ли Эрдоган общий язык с Зеленским

Станислав Тарасов, , 17:23 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Оба лидера переговорили, но содержимое их беседы не предано гласности.

В Турции с повышенным вниманием следили за ходом президентских выборов на Украине по известным причинам. Обе страны сближает географическая принадлежность к Черноморскому региону, между ними развиваются торгово-экономические отношения, существует военное сотрудничество. В Анкаре замечали, что Киев, заявляя о своей о своей прозападной ориентации, стремился превратить Турцию в «свой» важный компонент управления процессами во всем Причерноморье и даже за его пределами. Но Эрдоган, находящийся в альянсе с Россией на сирийском направлении, выводя сотрудничество с ней на уровень стратегического партнерства, был лишен возможностей играть вместе с Украиной роль «общего антагониста» против Москвы. Поэтому Анкара не очень-то тяготела к созданию с Киевом какой-либо серьезной совместной кооперации.

Сложившейся геополитический расклад в целом устраивал Россию. Тем более что Турция не примкнула к антироссийским санкциям, хотя уходящий президент Петр Порошенко предлагал туркам различные комбинации, вплоть до увеличении представительства Анкары в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины. Но все ограничилось лишь разговорами о стратегическом партнерстве, которое на практике вылилось в отдельные контракты — торговые, военные и так далее. К тому же на период проведения президентской избирательной компании на Украине пришелся пик ухудшения отношений Турции с западными странами, которые выражают солидарность Киеву. Вот почему турецкая пресса с иронией восприняла появление на политической сцене Украины шоумена Зеленского, сам ход событий подавая так: «Если и украинцы выбирают комика, то это уже не страна, а цирк или театр».

Когда было объявлено о победе Зеленского, турецкая газета Hürriyet писала, что «Украина сделала критический выбор», сделав ставку на человека, у которого «нет никакого политического прошлого и неясно будущее». «Жалко, мы достаточно хорошо ладили с Порошенко, — констатировало турецкое издание Son Nokta. — Теперь надо работать с новым президентом. Прежний легко попадался на удочку: мы говорили, что «русские оккупировали Крым, мы с вами», а, с другой стороны, мы также могли флиртовать с Россией, теперь вместе будем вдоволь смеяться». Кстати, не случайно на днях американское издание The Washington Examiner вспомнило выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, в котором тот обвинил Запад в требовании «от Украины разрыва отношений с Москвой» и «теперь посмотрите на то, что там произошло».

Но кто же победил на Украине, какая сила и чего дальше Анкаре ждать от этой страны? Некоторые турецкие эксперты призывают более тщательнее и глубже проанализировать украинские события. «Настало время комиков в политике, — считает известный турецкий публицист Ибрагим Варлы, рассуждая на страницах Birgün. — Это симптом: во многих странах люди чувствуют, как прогнивает политический центр. Сначала в качестве реакции возникали пиратские партии. Потом пришли комики и актеры. В Италии появилось «Движение Пяти звезд» во главе с комедийным актером Беппе Грилло. На Украине — Зеленский как результат ошибок Порошенко». Захлестнет ли эта волна и Турцию? Профессор Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта, глава Института российских исследований Салих Йылмаз предполагает, что «антироссийский настрой Зеленского будет усугублять кризис украинской государственности». Возможны самые невероятные сценарии дальнейшего развития событий.

Пока же, по оценке турецких политиков, Анкаре нужно быть готовой к фактору «слабого президента» на Украине, так как «Зеленский не сможет задать собственный курс движения страны и, по сути, будет по инерции продолжать катиться по нынешним рельсам, все больше раскачиваясь на ходу». Турция внимательно наблюдает за событиями на Украине. Действовать она будет очень осторожно, не предпринимая действий, которые могут иметь весьма серьезные последствия для региона и всего международного сообщества.