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КНДР протестует против американо-южнокорейских маневров

Политика

И обещает на них неизбежный ответ северокорейской стороны

Пхеньян, 25 апреля 2019, 17:19 — REGNUM  В южной части Корейского полуострова начались совместные учения ВВС США и Южной Кореи, сообщает 25 апреля Синьхуа со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК.

В сообщении главного государственного агентства Пхеньяна учения названы «провокацией», идущей вразрез с принципами Пханмунчжомской и Пхеньянской деклараций Севера и Юга, которая «противоречит мирной атмосфере на Корейском полуострове», «вызывает у Пхеньяна большое разочарование» и «не останется без неизбежного ответа армии КНДР».

Обращает внимание, что учения начались на фоне завершающей стадии подготовки визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, который начался 24 апреля.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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