В Пекине начинается второй Форум «Пояса и пути»

Пекин, , 17:17 — REGNUM В Пекин прибывают главы государств и правительства стран-участниц китайской инициативы «Пояса и пути», которые примут участие во втором Форуме высокого уровня, который открывается сегодня. В преддверие форума китайский партийно-государственный лидер Си Цзиньпин проводит многочисленные двусторонние встречи на высшем уровне.

Синьхуа 25 апреля информирует о ряде таких встреч. Так, в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем стороны высказались за дальнейшее укрепление отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. На встрече с президентом Кении Ухуру Кениятой речь шла о практической реализации решений, принятых прошлогодним пекинским саммитом Форума китайско-африканского сотрудничества.

Си Цзиньпин также встретился с президентами Филиппин и Узбекистана Родриго Дутерте и Шавкатом Мирзиеевым, а также принял премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.

На полях начинающегося Форума «Пояса и пути» прошел и ряд других встреч.