Четверг, 25 Апреля 2019 года
17:18:57 МСК

В Пекине начинается второй Форум «Пояса и пути»

Политика

В преддверии его старта проходит двусторонние встречи Си Цзиньпина с иностранными лидерами

Пекин, 25 апреля 2019, 17:17 — REGNUM  В Пекин прибывают главы государств и правительства стран-участниц китайской инициативы «Пояса и пути», которые примут участие во втором Форуме высокого уровня, который открывается сегодня. В преддверие форума китайский партийно-государственный лидер Си Цзиньпин проводит многочисленные двусторонние встречи на высшем уровне.

Синьхуа 25 апреля информирует о ряде таких встреч. Так, в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем стороны высказались за дальнейшее укрепление отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. На встрече с президентом Кении Ухуру Кениятой речь шла о практической реализации решений, принятых прошлогодним пекинским саммитом Форума китайско-африканского сотрудничества.

Си Цзиньпин также встретился с президентами Филиппин и Узбекистана Родриго Дутерте и Шавкатом Мирзиеевым, а также принял премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.

На полях начинающегося Форума «Пояса и пути» прошел и ряд других встреч.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Один пояс — один путь» Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить