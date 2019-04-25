Москва, , 17:02 — REGNUM

Давление США на Венесуэлу усугубляет кризис в этой стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«США постоянно дестабилизируют обстановку в Венесуэле. Именно угрозы американских военных вынуждают законное правительство Венесуэлы тратить значительные средства на оборону страны. Именно санкции США и, конечно, пиратский захват золотого запаса Великобританией являются причинами деградации социально-экономической деградации в Венесуэле», — заявила Захарова.

Она отметила, что есть и внутренние причины венесуэльского кризиса, и никто их не сбрасывает со счетов, однако влияние внешнего фактора неоспоримо.

«Есть сухие цифры. Посмотрите, какое количество венесуэльских средств в различных формах и форматах было отобрано у венесуэльского народа. Очевидно, что Вашингтон устроит любой вариант дестабилизации обстановки в этом государстве, если будет достигнута конечная цель — свержение нынешнего правительства», — подчеркнула она.