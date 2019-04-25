Столица Бурятии окончательно лишилась «защиты от дурака»

Улан-Удэ, , 18:09 — REGNUM В Улан-Удэ официально упразднена должность сити-менеджера, которая существовала с 2012 года. Решение было принято, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 25 апреля на сессии улан-удэнского городского совета депутатов.

«Проект устава города разработан в новой редакции в целях приведения в соответствие с законом Республики Бурятия. Данным законом введена норма о том, что мэр города, избранный на муниципальных выборах, возглавляет местную администрацию», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2018 года региональный парламент принял закон, в соответствии с которым должность сити-менеджера ликвидируется и возвращается выборность мэра города. Глава республики Алексей Цыденов тогда подчеркнул, что это позволит более чётко разграничить функции горсовета и администрации города.

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Между тем, обосновывая необходимость новой должности и отмены выборности мэра, городские власти в 2010 году говорили, что назначение главы администрации горсоветом станет защитой от «дурака». Подразумевалось, что на всенародных выборах победу могут одержать не всегда достойные люди.