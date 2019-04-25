Прокурор: треноги на дорогах в Чувашии – «лишняя обдираловка»

Чебоксары, , 16:46 — REGNUM В Чувашии сегодня, 25 апреля, на заседании регионального правительства с резкой критикой в адрес минтранса и всех, «кто причастен к дорожному хозяйству», выступил прокурор республики Василий Пословский. Он акцентировал особое внимание на двух проблемах — шлагбаумах, цепочках и других ограждениях во дворах, а также незаконном использовании треног для фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые ставятся не на аварийно опасных участках, а там, где это выгодно «в финансовом плане», оценив ситуацию как «лишняя обдираловка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседании правительства был представлен отчёт о работе в 2018 году минтранса Чувашии. В ходе осуждения глава прокуратуры Чувашии Василий Пословский, говоря о надзоре в сфере дорожного движения, выделял ряд проблем. Он подчеркнул, что в населённых пунктах «создают серьёзные препятствия для передвижения шлагбаумы, выдвигаемые просто теми, кто захочет поставить шлагбаумы».

"Также и цепочки, которые вроде бы, с одной стороны, работают на профилактику хищений автомашин и т. д. Но эти цепочки, к сожалению, красками светоотражающими не обеспечены, не видны в ночное время суток для велосипедистов, таксистов и мотоциклистов», — подчеркнул прокурор, порекомендовав пообщаться с таксистами, «если не владеете ситуацией».

«Едут по навигатору, по Яндексу, а проехать не могут — то там цепочка, то там цепочка. Что это за постановка вопроса? И городу пора бы уже обратить на это тоже внимание. И не только городу. Понасоздавали препятствий просто ни на чём. Можно и другие средства использовать, в том числе видеонаблюдение на этих же стоянках, которые стихийно возведены в домах».

«Особый вопрос» касался приборов фотовидеофиксации. По словам Василия Пословского, речь идёт не о стационарных приборах, а о треногах, которые ставятся «исподтишка на более выгодных в финансовом плане участках дорог», а не на аварийно опасных территориях:

«Там, где треноги, надо понимать и открытым текстом говорить тем, кто пытается деньги сделать самым разным способом, извлекая их из карманов простых людей, которые управляют автомобилями: эти треноги не разрешает руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации. Несколько писем есть насчёт того, что эти треноги не разрешаются работниками ГИБДД. Они отдали их в пользование — как в безвозмездное, так и в аренду…

На аварийных участках, если будут стоять такие треноги, ещё как-то можно согласиться, но когда их ставят только на выгодных (в финансовом плане) участках, то это совершенно неправильно… Лишняя обдираловка в полном смысле этого слова людей из-за того, что они проезжает на тех участках, которые выгодны таким видеофиксаторам, не нужна. Изучите, почему МВД отказалось от этих треног. У людей это вызывает серьёзные нарекания. Хорошо, что поток жалоб по этому поводу не идёт», — сказал прокурор.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил вице-премьеру Александру Николаеву изучить ситуацию и объяснить, «почему мы так поступаем и нарушаем действующее законодательство».

По данным минтранса Чувашии, в 2018 году на территории республики зарегистрировано 1250 ДТП с пострадавшими (снижение на 8,8%, в 2017 году — 1371), в которых погибли 162 человека (рост на 1,2%, в 2017 году. — 160) и 1652 ранены (снижение на 5,7%, в 2017 году — 1752). В прошлом году приобретено и установлено 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в этом году планируется приобрести ещё 25.

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