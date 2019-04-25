Бессменному главе Усвятского района Псковской области нашли новую работу

п.г.т. Усвяты, Псковская область, , 16:41 — REGNUM Глава Усвятского района Псковской области Виктор Иващенко, возглавляющий район с 1996 года, не будет участвовать в выборах главы района осенью 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ему перейти на работу в Фонд капитального ремонта Псковской области.

Виктору Иващенко предложен пост заместителем директора фонда. Впоследствии, по словам главы региона, он может принять участие в конкурсе на должность его директора.

По данным Псковской ленты новостей, Иващенко покидает пост с 29 апреля. Исполняющим обязанности главы района с 30 апреля станет Дмитрий Петров — заместитель главы района по социальным вопросам. Отставку Иващенко уже согласовали депутаты районного собрания.

Отметим, что Виктор Иващенко пять раз избирался главой Усвятского района на прямых выборах. В 2014 году он получил в свою поддержку 56% голосов избирателей.

Усвятский район — один из южных районов Псковской области, граничащий с Витебской областью Белоруссии. В районе проживает менее 5 тыс. человек. Самой известной достопримечательностью района является усадьба XIX века на Замковой горе, известная как «Дом Родзянко». До 2017 года в здании располагался Усвятский краеведческий музей. В настоящее время памятник не используется, музейная коллекция перемещена в Усвятскую школу.

Напомним, ранее Виктор Иващенко просил руководство Псковской области отремонтировать дом к 1000-летию Усвят, которое посёлок будет отмечать в 2021 году.

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