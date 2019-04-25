Эксперт: больше людей на Украине будут идентифицировать себя украинцами

Киев, , 16:35 — REGNUM Из закона №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» изъяли нормы о вводе языковых инспекторов. Об этом 25 апреля написал на своей странице в Фейсбуке, политик, экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

«С языком всегда впереди должна идти элита, истеблишмент, руководство страны. Если они не говорят на украинском — как тогда требовать это от других… Я поздравляю нас всех с принятием этого закона. Поддерживаю его. Более того, поддерживаю некоторые из статей, которые в результате были изъяты из законопроекта. Например, о языковых инспекторах. Считаю, что они нужны. Как минимум для того, чтобы контролировать чистоту языка в политической рекламе. В течение президентской кампании Украина столкнулась с засильем сленгового языка. Это бескультурье и унижения языка», — отметил Безсмертный.

По его словам, новый закон позволит большему числу гражданам Украины самоидентифицировать себя украинцами.

«На каком языке мы говорим — такими мы и есть. Язык — это самоидентификация человека. То есть если я разговариваю на украинском — значит, идентифицирую себя как украинец. Язык влияет на физиологию, на способ реакции, мировосприятие и даже поведение. В свое время исследователи восточных культур выяснили, что язык формирует сознание человека. А сознание — это и есть мы сами», — добавил Безсмертный.

Как сообщалось, сегодня парламент Украины принял во втором чтении и в целом закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка. Его поддержало 278 депутатов из фракций: Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Радикальная партия, «Батькивщина».

Документ обязывает госслужащих и чиновников (народных депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, медработников, учителей, сотрудников магазинов) общаться на украинском языке на рабочем месте.

В государственных детских садиках и школах языком преподавания будет украинский, в частных могут быть другие варианты. Что касается вузов, то преподавание должно вестись на украинском языке, но допускается проведение лекций на одном из языков ЕС. Языковые требования к членам правительства, высокопоставленным чиновникам, народным депутатам будет определять Национальная комиссия по стандартам государственного языка.