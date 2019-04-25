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Лотошинский район Подмосковья преобразуют в городской округ

Политика

Были проведены публичные слушания

п.г.т. Лотошино, Московская область, 25 апреля 2019, 16:50 — REGNUM  Депутаты Московской областной думы поддержали преобразование Лотошинского района Подмосковья в городской округ. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В результате реформы будут объединены территории городского поселения Лотошино, а также сельских поселений Микулинское и Ошейкинское. Как сообщила глава Лотошинского района Екатерина Долгасова, по вопросу слияния ранее были проведены публичные слушания.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») выразил надежду, что с принятием закона о преобразовании, проблемы и вопросы жителей будут решаться более оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты регионального парламента согласовали преобразование Воскресенского муниципального района в городской округ. В него войдут территории городских поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы и сельских поселений Ашитковское, Фединское.

Напомним, закон «О поддержке общественного территориального самоуправления в Московской области» был принят Московской областной думой в октябре 2017 года

Читайте подробнее: Депутаты Подмосковья преобразовали Воскресенский район в городской округ

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