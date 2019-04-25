Москва, , 16:44 — REGNUM

Главную угрозу территориальной целостности Украины несёт политика самой Украины, киевских властей. Об этом 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя заявление представителя Госдепа США о том, что решение РФ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР угрожает территориальной целостности Украины.

«Политика киевских властей не учитывает раздельность Украины — этническую, культурную, языковую и религиозную, — сказал Шаповалов. — Государства, которые в силу тех или иных исторических и политических причин состоят из нескольких общин, либо разваливаются, либо находят в себе силы для того, чтобы пойти по пути федерализации и выстраивания равноправных отношений. Так происходит, например, в Бельгии, в той же Канаде или в Боснии и Герцеговине, где худо-бедно федерализация всё-таки происходит. Украина в похожей ситуации. И Украина, и Молдавия неспособны развиваться нормально и сохранять свою территориальную целостность, если это будут унитарные государства, во главе которых будут стоять радикальные националисты, дискриминирующие часть населения, насильственно навязывая ей свои ценности, свой язык, свою культуру, а также своё понимание прошлого и будущего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Государственном департаменте США осудили решение президента России Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Россия с помощью этой крайне провокационной акции угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Госдепа.

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