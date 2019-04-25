Крымский сценарий? Политолог рассказал, войдут ли ДНР и ЛНР в состав РФ

Москва, , 16:58 — REGNUM Есть два возможных варианта будущего Донецкой и Луганской Народных Республик — или они станут субъектами федерации в составе федеративной Украины, или будут независимыми территориями, находящимися в союзе с Россией. Но первый вариант становится всё менее вероятным. Об этом 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог Владимир Шаповалов, рассуждая о тех последствиях, которые последуют за подписанием президентом РФ указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.

«Увеличивается вероятность второго варианта, — сказал Шаповалов. — То есть варианта всё большей суверенизации [ДНР и ЛНР], их отделения от Украины и сближения с РФ. Мы видим здесь разные ситуации. Мы видели крымскую историю, мы видели историю Абхазии и Южной Осетии. Это разные политические сценарии. И я думаю, что какой-то из них может быть реализован. Но в любом случае это не дело одного дня. Тот шаг, который уже сделала РФ, даёт достаточно серьёзную надежду жителям Донецка и Луганска. Россия будет гарантом их безопасности, и я надеюсь, что этот сигнал достаточно внятно прозвучал и будет услышан и в Киеве, и в Вашингтоне, и в европейских столицах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, комментируя подписание указа об упрощённом получении гражданства, заявил:

«Странно, что у кого-то решения подобного рода вызывают негативную реакцию. Польша уже в течение многих лет выдаёт карту поляка, выдаёт паспорта Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров. Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией? Я здесь не вижу ничего необычного».

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