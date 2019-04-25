Литва бросает своих граждан, Минск ждёт реакции Украины: Радио REGNUM

Москва, 25 апреля 2019, 17:00 — REGNUM
- Литовцы против референдума о двойном гражданстве;
- Минск ждёт реакции Киева на ситуацию с нефтью из России;
- В Вене вновь осквернён памятник героям Советской армии;
- США бесплатно поставят в Литву «убийц беспилотников»;
- Что делает граждан России счастливыми.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1419.
Читайте ранее в этом сюжете: Киев учится противодействию РФ у Литвы, крымчане протестуют: Радио REGNUM