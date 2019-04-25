По поводу Донбасса и Порошенко, и Зеленский пели в унисон – политолог

Москва, , 16:58 — REGNUM Сам факт ухода президента Украины Петра Порошенко с поста главы государства даёт шанс на разблокировку отношений между Россией и Украиной, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он завил 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя подписание президентом РФ указа, упрощающего получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР.

«Оба кандидата, которые вышли во второй тур (выборов президента Украины — прим. ИА REGNUM ), в отношении Донецка и Луганска пели в унисон, — сказал Шаповалов, рассуждая о причинах появления этого указа. — Конечно, заявления Зеленского были не настолько жёсткими и воинственными, но Зеленский не сказал ни одного слова в защиту жителей Донецка и Луганска. Но если бы во второй тур вышел кандидат, который отстаивал бы идеи равноправия граждан Украины (вне зависимости от их языка, культуры и этнических корней), принципы федерализации и децентрализации Украины и, самое важное, принцип переговоров украинцев с украинцами, то очевидно, что это была бы несколько иная ситуация».

В то же время эксперт уточнил, что сам факт ухода Порошенко в некоторой степени разблокирует отношения между Россией и Украиной и даст шанс для перезагрузки отношений.

«Тем не менее те декларации, которые исходят от Зеленского и его окружения, говорят о том, что основные и принципиальные моменты политики Киева в отношении юго-востока Украины не изменились», — подытожил Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению посла Франции на Украине, выдача российских паспортов жителям Донбасса подрывает усилия по урегулированию конфликта.

«Осуждаем решение России облегчить предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта», — написала дипломат в Twitter.

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