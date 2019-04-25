Москва, , 16:11 — REGNUM Террористы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии пытаются перегруппироваться под единым командованием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Напряжённая обстановка сохраняется в Идлибской зоне деэскалации. По поступающей информации, боевики террористической группы «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимают попытки переформироваться в умеренную оппозицию. В начале апреля объявили о созыве так называемого «парламента» для выработки внутренних норм и создания единого правительства», — заявила Захарова.

При этом террористы призвали другие действующие в Идлибе группировки войти в единое вооружённое формирование.

«Убеждены, что необходимо продолжать борьбу с террористическими организациями, которые признаны Советом Безопасности ООН таковыми — вне зависимости от того, под какими бы наименованиями и названиями или брендами они ни скрывались», — подчеркнула она.