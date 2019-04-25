Без козырей: РФ не дала Порошенко усилить его милитаристскую риторику

Москва, , 17:01 — REGNUM Решение о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на ускоренное получение российского гражданства было принято Москвой после выборов президента Украины, дабы её действующий глава Пётр Порошенко не смог сплотить вокруг себя антироссийски настроенный электорат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля рассказал политолог Владимир Шаповалов.

«С моей точки зрения, его (решение — прим. ИА REGNUM ) можно было принять и раньше, — сказал Шаповалов. — Но в период последнего полугодия, когда на Украине шла предвыборная кампания, такое решение с политической точки зрения было принимать нежелательно. В противном случае оно стало бы элементом в избирательной кампании Порошенко и дало бы ему шанс консолидировать вокруг себя какую-то часть антироссийского электората».

Иными словами, как пояснил политолог, РФ не хотела давать Порошенко дополнительных козырей в той его милитаристской и русофобской кампании, которую он проводил.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «решение России о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела». Об этом министр написал он в своём микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, Киев рассматривает данный шаг Москвы как «новый «паспортный» этап оккупации Донбасса».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины назвал «агрессией» решение РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР