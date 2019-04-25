Паспорта РФ для жителей ДНР и ЛНР – давно назревшее решение – политолог

Москва, , 17:09 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) даёт возможность обрести полноценные политические и экономические права гражданам этих непризнанных республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Конечно, Москва поступила правильно, — сказал политолог. — Это решение направлено на то, чтобы смягчить ту непростую гуманитарную ситуацию, которая возникла на Донбассе. Возможность получения паспортов жителями непризнанной республики, по сути, существенно расширяет их права и возможности, превращая их из фактически людей, которые не имеют никаких прав как на Украине, так и за её пределами, в равноправных граждан России, имеющих и социальные, и экономические, и политические права. Это давно ожидавшееся решение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Для жителей республик Донбасса снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет, они также освобождены от необходимости сдавать ранее обязательные экзамены. При этом заявления о приёме в гражданство будут рассматриваться в трёхмесячный срок.