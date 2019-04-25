Рим, , 16:01 — REGNUM

Доля граждан, считающих, что их страна должна покинуть Евросоюз, выше всего в Чехии, Италии и Австрии, передает Europe Elects в четверг, 25 апреля, со ссылкой на опрос Kantar.

Опрос проводился и в Великобритании, которая покидает, но всё еще не покинула ЕС. Доля сторонников Brexit в настоящее время по итогам данного опроса составляет 45%.

Поддерживают выход своих стран из ЕС четверть и более граждан Чехии (34%), Италии (28%), Австрии (27%), Франции (26%), Кипра и Хорватии (по 25%).

Высший уровень «еврооптимизма» зафиксирован в Люксембурге, Португалии, а также Нидерландах и Ирландии — в этих странах идею выхода из ЕС разделяют соответственно 8, 8 и 9% граждан.