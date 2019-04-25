Отставку спикера Рады пока поддержали 33 депутата

Киев, , 16:09 — REGNUM За отставку спикера Верховной рады Андрея Парубия собрано 33 подписи из 150 необходимых, заявил депутат Рады Валерий Писаренко, который и инициировал сбор подписей, сообщило 25 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня, фактически за первый день сбора подписей, у нас есть 33 подписи. Также мы провели консультации со всеми фракциями. Некоторые фракции решили, что им надо принять решение на фракции, и после этого они должны проголосовать. Мы понимаем, что такие фракции, как «Народный фронт», не дадут голосов, мы даже на них не надеялись», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что отставку Парубия поддерживают некоторые депутаты «Блока Петра Порошенко».

Писаренко рассчитывает, что ему всё же удастся собрать 150 подписей и инициировать 14 мая снятие с должности спикера Рады.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Андрей Парубий заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о своей отставке только после подписания закона о языке, принятого 25 апреля Верховной радой.

Читайте также: Спикер Рады рассмотрит вопрос об отставке после принятия закона о языке