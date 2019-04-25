Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», на эту тему Беглов поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Верой Роговой, которую поздравил со 100-летним юбилеем.

Музей в Соляном переулке откроется после ремонта к 8 сентября 2019 года, а затем Министерство обороны передаст городу почти 3500 квадратных метров соседних помещений, чтобы расширить экспозицию музея.

Напомним, в январе президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства 150 млн рублей на создание новой экспозиции в Музее блокады Ленинграда. В свою очередь Смольный сообщил о решении выкупить у Минобороны помещения, примыкающие к музею, для нужд фондохранилища.

«Мы решили никуда его не перемещать, а сделать непосредственно там, где он исторически был. Зачем нам новый строить? Будем расширять потихонечку, потом еще договоримся с Министерством обороны, еще часть площадей заберем», — сказал Беглов.

Также врио губернатора сообщил, что в Петербурге расширят количество музеев, связанных с блокадой. Так, небольшая экспозиция появится в Доме радио на Итальянской улице, в трамвайном парке и на хлебозаводе «Каравай». Все эти организации и предприятия работали во время блокады Ленинграда.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда открылся 27 января 1946 года. В 1953 году, после «Ленинградского дела», музей закрыли. Экспонаты были переданы в другие учреждения культуры. Значительная часть экспонатов времен блокады была утрачена. В 1989 году было принято решение о восстановлении музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Смольной набережной было решено построить за 6 млрд рублей новый музейный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда», вместе с Институтом памяти, по проекту архитектурной «Студии-44».

Однако в конце 2018 года новая городская администрация решила отказаться от стройки на Смольной набережной, заморозив проект нового блокадного музея и сосредоточившись на развитии существующего музея в Соляном переулке.

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23 апреля 2019 года Владимир Путин на встрече с врио губернатора Александром Бегловым обсудил будущее так называемого «судейского квартала» на проспекте Добролюбова в Петроградском районе, где Беглов предложил разбить парк. Судей Верховного суда РФ после его переезда в Петербург предложено поселить как раз на Смольной набережной, где ранее планировалось построить новый музей обороны и блокады Ленинграда.

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