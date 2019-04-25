Албания займётся укреплением международных позиций Косово

Тирана, , 16:00 — REGNUM Власти Албании намерены заняться укреплением позиций отделившегося от Сербии края Косово на международной арене. Об этом заявил албанский министр иностранных дел и Европы, уроженец Косово Гент Чакай.

По его словам, в МИД Албании будет сформирован отдел специалистов, который займётся работой на данном направлении. В его состав войдут как албанские, так и косовские дипломаты. Кроме этого, в ближайшее время планируется открытие совместных дипломатических представительств Албании и Косово, сообщил министр.

На фоне зашедших в тупик переговоров между Приштиной и Белградом об урегулировании отношений Албания и Косово в последнее время серьёзно активизировали процесс взаимной интеграции.

В минувшем году стороны уже анонсировали объединение своих таможенных служб и отмену контроля за пассажирским сообщением на пограничных переходах. Также было заявлено, что в перспективе Тирана и Приштина объединят свои зарубежные дипломатические учреждения и будут иметь общие посольства в других странах.

Данный процесс продолжается вопреки недовольству официального Брюсселя, призывавшего Албанию и Косово «избегать любых провокационных заявлений и действий», осложняющих урегулирование косовского вопроса.

Ряд взаимных шагов Тираны и Приштины идёт вразрез с положениями соглашений о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом, которые заключили обе стороны, что также вызывает возмущение в ЕС.

Читайте также: Албания и Косово объявили о разработке «стратегии объединения к 2025 году»