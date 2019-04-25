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Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции отправится в Нидерланды

Политика

Госсекретарь при главе МИД Франции и глава МИД Нидерландов обсудят выход Великобритании из ЕС

Париж, 25 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  Амели де Монтшалин, госсекретарь при МИД Франции, отвечающая за европейские дела, отправится в Нидерланды 25 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что Амели де Монтшалин встретится с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, чтобы обменяться мнениями по ряду европейских вопросов, включая выход Великобритании из Европейского союза (ЕС), будущее зоны евро, многолетние финансовые рамки, верховенство права, миграцию и расширение ЕС.

Стороны также обсудят развитие двусторонних отношений, в частности, подготовку к следующему франко-голландскому семинару по европейским делам, который проводится ежегодно поочередно то во Франции, то в Нидерландах.

По случаю визита в Нидерланды госсекретарь при МИД Франции также встретится с председателем Евроюста Ладиславом Хамраном и исполнительным директором Европола Кэтрин де Болль, чтобы обсудить взаимодействие полиции и судебных органов в Европе, а также последствия Brexit для этих двух учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «выход Великобритании из ЕС не станет концом для Европейского союза».

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