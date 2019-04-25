ЦИК Косово отказал кандидатам «Сербского списка» в регистрации на выборах

Приштина, , 15:55 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Косово отказала кандидатам от партии «Сербский список"в регистрации на выборах глав населяемых сербами муниципалитетов на севере Косово, передаёт телеканал РТС.

Согласно законодательству Косово, для утверждения кандидатур за них должны были проголосовать восемь из девяти действующих членов ЦИК, однако двое членов комиссии, представляющих радикальное албанское движение «Самоопределение», воздержались при голосовании.

Ранее представители «Самоопределения» уже заявили, что не одобрят кандидатуры сербских кандидатов, поскольку они уже занимали должности глав муниципалитетов и подали в отставку в знак несогласия с политикой Приштины. Радикалы также выразили недовольство тем, что в заявлениях об отставке представители «Сербского списка» указали не «Республику Косово», а «Косово и Метохию» и тем самым якобы «продемонстрировали неуважение» к местным законам.

Следует отметить, что все остальные кандидаты на посты глав сербских муниципалитетов являются представителями косовских албанцев, они были выдвинуты «Самоопределением» и Демократической партией Косово.

Глава канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя ситуацию, заявил, что отказав в регистрации представителям «Сербского списка», албанское руководство Косово фактически лишило всех прав сербское население в северной части края.

Напомним, главы косовских муниципалитетов Северная Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток подали в отставку в конце минувшего года в знак протеста против решения Приштины о введении пошлины в размере 100% на товары, поставляемые из Сербии.

Президент Косово Хашим Тачи назначил в четырёх этих муниципалитетах внеочередные выборы, которые должны состояться 19 мая. Подавшие в отставку представители «Сербского списка» после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем приняли решение участвовать в выборах.

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