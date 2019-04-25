Омбудсмен ДНР: Без Медведчука переговоры по освобождению пленных невозможны

Киев, , 15:41 — REGNUM Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что с представителями Киева сложно вести переговоры об урегулировании конфликта в Минске без главы политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчука.

Такое заявление она сделала в интервью «РИА Новости».

«С господином Медведчуком мы достигли достаточно много результатов. Хороших результатов, которые в первую очередь пошли во благо освобожденным. Я бы хотела, чтобы эти результаты продолжались. К сожалению, с переговорщиками, которые в отсутствие Медведчука приезжают в Минск как официальные представители (Киева. — Прим. ред.), очень сложно договариваться и приходить к таким результатам. Поэтому я все-таки хочу видеть в переговорном процессе тех людей, которые могут принимать решения и приносить результаты — не только для своего государства, но и для людей, которые в них проживают», — сказала в этом интервью Морозова.

Также она заявила, что официальные представители, как Медведчук, так и (Ирина) Геращенко, в настоящий момент практически не появляются на переговорном процессе.

«Приезжают вновь назначенные представители, которые говорят: у нас есть четкая директива, что вам сказать, и мы не уполномочены больше ничего здесь обсуждать. Как с ними можно найти какой-то компромисс? Поэтому мы ждем, призываем, настаиваем, чтобы в Минск начали ездить, конкретно в мою подгруппу, уполномоченные представители, которые будут искать компромисс и договариваться. Гуманитарную подгруппу нельзя направлять в политическое русло, там должны приниматься рабочие оперативные решения», — подчеркнула Морозова.

ИА REGNUM напоминает, по словам председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обмен пленными можно провести за несколько дней, но на это нет политической воли в Украине.

«Если бы была политическая воля со стороны Украины, я бы это организовал вместе с Донецком и Луганском за 3−5 дней. Поэтому полтора года нет обмена, потому что для этого нет политической воли…», — заявил политик.

Напомним, что 27 декабря 2017 года удалось организовать самый масштабный обмен удерживаемыми лицами по формуле «306 на 74». Тогда предполагалось, что на втором этапе должны были обменять «всех установленных на всех установленных», однако, несмотря на все договоренности, второй этап обмена по вине Киева так и не состоялся.