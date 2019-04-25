Пхеньян подверг критике военные учения США и Южной Кореи

Пхеньян, , 15:52 — REGNUM Власти Северной Кореи подвергли критике совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи, сообщает 25 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это открытое нарушение соглашений в военной сфере, которые были заключены для уменьшения напряженности на Корейском полуострове», — говорится в заявлении ЦТАК.

В понедельник, 22 апреля, США и Южная Корея приступили к двухнедельным военным маневрам с использованием авиации Max Thunder. Данный факт свидетельствует о нарастании напряженности на Корейском полуострове после неудавшихся переговоров между лидерами КНДР и США.

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