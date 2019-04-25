В Италии в День Освобождения обсуждают, от кого нужно освободиться теперь

Рим, , 15:45 — REGNUM В День Освобождения Италии в четверг, 25 апреля, представители разных политических сил страны дали разные ответы на вопрос о том, кому нужно сопротивляться и от кого следует освобождать Италию теперь, передают местные СМИ.

В этот день в 1945 году Генуе началось национальное восстание партизан, которым за несколько дней удалось освободить более ста городов от власти фашистов и от немецкой армии. Три дня спустя пытавшийся бежать Бенито Муссолини был взят в плен и расстрелян.

Представители бывшей правящей либеральной Демократической партии и ее сторонники в своей риторике делают упор на необходимость сопротивления «новому фашизму», сопровождая это многочисленными намеками на то, что таковым «новым фашистом» являются лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сам вице-премьер и глава МВД проводит этот праздник в известном сицилийском городке Корлеоне, передает информагентство ANSA. Италию нужно освобождать от мафии, полагает Сальвини.

В свою очередь итальянский философ Диего Фузаро в своей колонке в издании Affari Italiani отмечает, что вспоминать о движении Сопротивления бессмысленно, если в настоящем не оказывать никакого сопротивления новым врагам страны и свободы.

Такими врагами для Италии, по мнению Фузаро, являются прежде всего руководители финансовых органов ЕС, евробюрократы и Соединенные Штаты Америки. Сто военных баз этой страны на территории Италии, по словам философа, напоминают, что одну оккупацию (фашистскую) после Второй мировой войны сменила другая.