ГРУ сообщило подробности плана США по смене власти в Венесуэле

Каракас, , 15:29 — REGNUM США не оставляют попыток поменять власть в Венесуэле на своих марионеток. Кроме этого, у Соединенных Штатов есть планы по переформатированию всей Латинской Америки. В частности, планируется смена власти в Никарагуа и на Кубе. Об этом на VIII Московской конференции по международной безопасности сообщил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

По словам вице-адмирала, 18 февраля 2019 года президентом США была поставлена задача — отстранить от власти правительства в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, при этом — в короткие сроки. Достижение этих целей позволит США полностью подстроить Латинскую Америку под себя, сделать ее полностью подконтрольной.

ГРУ располагает информацией о формах и методах, которые применяются и будут применяться для проведения государственного переворота в Венесуэле. Речь идет, в том числе, и о задействовании вооруженных сил союзников США, в первую очередь, Колумбии. Свои вооруженные силы Соединенные Штаты пока опасаются использовать.

Кроме того, создаются незаконные вооруженные формирования из криминальных элементов, колумбийских повстанцев и дезертиров из силовых структур Венесуэлы. Данные группы уже применяются для атак на объекты инфраструктуры страны.

По вопросу применения военнослужащих США в Венесуэле. Опасения Вашингтона связаны с возможными большими потерями, что вызовет негативное отношение американских граждан к проводимой политике. Поэтому, очевидно, что лучше таскать каштаны из огня руками преданных сателлитов, таких как Колумбия.

ИА REGNUM ранее подробно анализировало планы США по переформатированию карты Латинской Америки и попытку государственного переворота в Венесуэле.