Новосибирский губернатор оценил работу нового детского травмпункта

Новосибирск, , 15:22 — REGNUM В Новосибирске детский травмпункт Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи после капитального ремонта теперь принимает пациентов в более просторных и светлых помещениях. Средства на реконструкцию, которая реализована в сжатые сроки, выделены из резервного фонда президента РФ, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Сегодня, 25 апреля, обновлённые помещения осмотрел губернатор региона Андрей Травников. По его мнению, завершение проекта позволило создать более комфортные условия как для посетителей, так и для специалистов медицинского учреждения.

Проектно-сметная документация на ремонт зданий и помещений, входящих в структуру больницы, была разработана в 2018 году по поручению губернатора области. Оперативно был решен и вопрос с финансированием. В июле 2018 года Андрей Травников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства для решения первоочередных социальных задач. Владимир Путин поддержал просьбу новосибирского губернатора. А уже в начале августа 2018 года правительством РФ была доведена информация о выделении дополнительно бюджету Новосибирской области 500 млн рублей из резервного фонда президента РФ. Эти средства направили на реализацию проектов реконструкции школы №51 и Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске.

Ремонт отделений детской больницы в рамках первого этапа реализации проекта начали в декабре 2018 года, а закончили через четыре месяца — в марте 2019. В рентген-кабинете центрального корпуса также установили новый рентген-аппарат.

Главный врач Ростислав Заблоцкий рассказал, что вскоре будут завершены работы и в помещениях неврологического консультативно-поликлинического отделения на улице Трудовая, 3. В помещениях проведен капитальный ремонт. Для проведения диагностики планируют установить аппарат магнитно-резонансной томографии, что принципиально важно для больницы, которая занимается и детской неврологией, и онкологическими заболеваниями, и челюстно-лицевой хирургией. Отделение сможет принимать пациентов в конце лета.

Также запланировано — уже за счёт собственных средств учреждения — в ближайшее время оборудовать кабинеты, которые ранее занимал детский травмпункт, для планового приема пациентов.

«Спасибо руководителю государства, правительству РФ за то, что наше обращение было поддержано, средства на реконструкцию важных для региона объектов оперативно выделены», — отметил Андрей Травников, также поблагодарив специалистов детской больницы — за качественную и оперативную работу.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости реализации крупных проектов. Например, таких как достройка перинатального центра, строительство онкологического диспансера. Но на их реализацию понадобится не несколько месяцев, а несколько лет.

Отметим, что в Новосибирской области внедрен в практику механизм перераспределения потоков пациентов за счет эффективного использования пустующих ранее помещений. Так в начале апреля 2019 года на базе Городской клинической больницы № 11 был открыт дневной стационар площадью 200 кв. м. Поликлиника обслуживает более 42 тысяч жителей в Новосибирске. Новое отделение открылось на месте неиспользовавшегося профилактория. Ранее дневной стационар занимал помещение из трех кабинетов, общая площадь которых не превышала 50 кв. м.