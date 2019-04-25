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В России могут увеличить включаемый в стаж период ухода за ребенком

Политика

Доложить о результатах проработки вопроса министерства должны до 20 мая текущего года

В России могут увеличить включаемый в стаж период ухода за ребенком
Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Москва, 25 апреля 2019, 15:18 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минэкономразвития РФ и Минфину РФ проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии. Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства РФ.

«Минтруду, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос об увеличении периода ухода за ребенком… с полутора до трех лет с оценкой финансовых и социальных последствий предлагаемого решения», — говорится в документе.

Отмечается, что доложить о результатах проработки вопроса министерства должны до 20 мая текущего года.

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