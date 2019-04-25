Москва, , 15:11 — REGNUM

Ненависть к Владимиру Зеленскому из-за неожиданной победы на президентских выборах объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть. Об этом написал музыкант Андрей Макаревич 25 апреля на своей странице в Facebook.

Лидерство Зеленского, который набрал более 70% голосов означает, что «любой шутник может выскочить как чёрт из табакерки» и стать главой государства, пояснил он.

«На чём же тогда мы, профессионалы, держимся?» — такой вопрос, по мнению Макаревича, мучает руководство России и Украины.

Ранее Макаревич в соцсети поздравил Зеленского с победой на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин дал свою оценку итогам выборов на Украине. Он назвал победу Зеленского полным и абсолютным провалом политики Петра Порошенко.

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