Глава МИД Франции отправился с трехдневным визитом в Пекин

Париж, , 15:05 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в Пекин, где пробудет с 25 по 27 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В МИД Франции заявили, что во время трехдневной поездки Жан-Ив Ле Дриан проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И ибудет представлять президента Франции на втором международном форуме «Один пояс — один путь».

Кроме того, глава МИД Франции примет участие в открытии 14-го французско-китайского фестиваля искусств Croisements 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года во Франции состоялась двусторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином.

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