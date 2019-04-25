Украинский языковой закон пересмотрят после инаугурации Зеленского

Киев, , 15:04 — REGNUM После вступления в должность нового президента Украины принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет пересмотрен. Об этом заявил победитель президентских выборов Владимир Зеленский 25 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что единственный официальный язык — это принципиальная позиция и его самого и всего народа Украины, однако навязывать украинский язык следует путём позитивных примеров и стимулов, а не путём запретов, наказаний и усложнением бюрократических процедур.

По мнению политика, языковой закон рассматривался во время избирательного цикла и стал заложником политической риторики. Он был утверждён без достаточно широкого обсуждения с общественностью, а судя по количеству поправок, к нему нет однозначного отношения и в самой Верховной раде.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями», — написал Зеленский.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон о тотальной украинизации всех сфер жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Верховная рада VIII созыва вошла в историю как парламент, который содействует расколу Украины.

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