Киев, , 14:52 — REGNUM В четверг, 25 апреля, парламент Украины во втором и третьем чтениях принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». О нём достаточно знать три вещи:

1) закон предполагает, что всё обучение в средней школе и вузах, все культурно-массовые мероприятия, все фильмы, все передачи в СМИ, всё общение во всей сфере обслуживания должны вестись только по-украински, за нарушения полагаются штрафы, за призывы к отмене закона — 10 лет тюрьмы,

2) две трети граждан Украины говорят по-русски (по опросу Gallup 2006 года — 86%, но после утраты Крыма и Донбасса ситуация несколько изменилась),

3) при внесении поправок депутаты Верховной рады из списка тех, кто обязан говорить в органах власти исключительно по-украински, вычеркнули самих себя.

Контекст обсуждения и принятия этого закона тоже понятен. В большом уравнении осталось одно-единственное неизвестное.

Разумеется, закон ничем не поможет украинскому языку или культуре — запреты никогда ничему не помогали. Наоборот, тотальная украинизация означает углубление провинциальности и вторичности: на русском языке говорят сотни миллионов человек, украинский язык за пределами Украины не нужен никому.

Разумеется, утвержденные парламентом Украины ограничения противоречат и украинской Конституции, и международным нормам, поскольку вводят незаконные ограничения для граждан. Но это не означает, что «международная общественность» осудит — смотри пример Прибалтики. Хотя вероятна фрагментарная борьба: «языковой вопрос» уже поссорил Украину с Венгрией, дальше будет только больше.

Разумеется, бенефициарам украинского госпереворота на самом деле глубоко наплевать, кто на каком языке говорит. Исключив самих себя из законодательного списка «украиномовных», они показали, насколько глубок их цинизм. Цель всех языковых инициатив — отвлечь граждан от реальных проблем страны, спровоцировать и возглавить раскол: «мы громче всех защищаем ридну мову, ты за нас или ты предатель Родины?».

Нет никаких сомнений в том, что уходящий президент Пётр Порошенко подпишет этот закон. Как выразился украинский политик Евгений Мураев, депутаты, уходя (новые выборы пройдут осенью), «нагадили на пороге». Порошенко, как один из главных инициаторов «языкового вопроса», поддержит депутатов. Он уже подтвердил это на своей странице в Twitter.

Единственное неизвестное в этом уравнении — позиция нового президента Владимира Зеленского. Оппозиционно настроенные к Порошенко украинские наблюдатели утверждают, что он должен будет отменить этот закон, потому что 74% граждан проголосовали за него в том числе ради того, чтобы общество больше никто и ничем не раскалывал.

Однако Зеленский в своем комментарии не сказал, что закон будет отменен. Он отметил, что закон был принят без достаточно широкого обсуждения, что последствия принятия закона «трудно спрогнозировать» и что закон «нужно изучить» на предмет соблюдения «всех конституционных прав и интересов всех граждан Украины».

Как будто говорил не тот человек, что через две недели получит власть, а некий безынициативный наблюдатель. Притом наблюдатель, все последние годы не читавший газет, единственный на Украине человек, не знающий, нарушает ли этот закон права граждан. «Мы должны принимать такие законы и решения, которые консолидируют общество, а не наоборот», сказал Зеленский — и сам себя опроверг отсутствием прямого осуждения только что принятого закона о расколе. Так что оптимизм антипорошенковской оппозиции кажется несколько преувеличенным.