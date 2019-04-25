Политические предпочтения граждан ФРГ смещаются вправо — исследование

Берлин, , 14:48 — REGNUM Политические предпочтения жителей Германии смещаются вправо. Это следует из нового исследования Фонда Фридриха Эберта, передает канал n-tv 25 апреля.

Среди немцев укрепляются настроения, характерные для правого популизма, при этом снижается поддержка правого экстремизма. В частности, эта тенденция проявляется в неприятии просителей убежища — 54,1% граждан Германии настроены к ним негативно. Это самое высокое значение с 2002 года. Оно выросло за два года на 5%, а число прибывающих в страну беженцев, наоборот, сократилось.

В то же время постепенно снижается степень неприятия обществом бездомных и гомосексуалистов. Против них настроены соответственно 11% и 8% населения. Два года назад эти значения составляли 18% и 10%.

Число людей, верящих в конспирологию и теорию заговоров, составляет 45%. Четверть населения считает, что между средствами массовой информации и политикой существует сговор.

Фонд Фридриха Эберта оценивает популярность правых настроений и степень вражды в обществе каждые два года. Как сообщало ИА REGNUM, опросы избирателей показывают, что в землях бывшей ГДР намного больше людей правых убеждений, чем на западе страны.

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