Второе дно проекта «Зеленский»

Александр Запольскис, , 18:06 — REGNUM

Итак, Зеленский — новый президент Украины. Впрочем, результат был предсказуем сразу, как только его кандидатуру выдвинули официально. Как сейчас стало известно после подсчета 100% бюллетеней, на сей счет я даже выиграл пари.

Единственное, что не поддавалось прогнозированию, это парадоксально высокая (до 90%) электоральная поддержка Восточной Украины человека в 2014—2015 годах прямо на камеру во время гастролей в зоне АТО предлагавшего «мочить ватников». Но тут уж сказывается специфика местного менталитета, о которой можно будет поговорить как-нибудь отдельно. Сейчас речь совершенно о другом.

В очередной раз наглядно подтверждается вывод об использовании американцами Украины в качестве полигона для обкатки новых технологий глобальной наступательной войны в условиях сохраняющегося ядерного сдерживания. И это вовсе не преувеличение.

Вот был такой себе постсоветский осколок великой империи в зоне безраздельного российского геополитического влияния. Вздумай НАТО забрать его военной силой, русские бы без малейших сомнений показали, как выглядит мать Кузьмы. И горели бы новейшие леопарды в украинских степях точно так же, как до того пылали панцеры одного бесноватого ефрейтора. Дело легко могло дойти и до взаимного предъявления стратегических ядренбатонов.

А так целая страна сменила геополитическую ориентацию, зона американского влияния сдвинулась на 900 километров на восток, русских местами публично сожгли, Донбасс перепахивали батальонными тактическими группами и системами залпового огня вкупе с ОТР «Точка», а Россия ничего. В том смысле, что никаких десантов ВДВ на Киев или танковых клиньев к Раве-Русской.

Нет, конечно, надо признать, проект в целом у американцев, конечно, провалился. Столкнувшись с чудовищностью происходящего по соседству, русский медведь был обязан немедленно вмешаться и Украину оккупировать. Автоматически попав в заботливо расставленный серьезный капкан, прямо предполагавший дальнейший перенос майданной заразы на территорию России со всеми вытекающими фатальными последствиями. Лишь благодаря тому, что Москва на эту войну не явилась, комика в президенты сейчас выбрали в Киеве, а не в Москве.

И это вовсе не шутка. Сейчас мы наблюдаем результат полевых испытаний еще одного нового тактического приема современной войны. Как показали итоги обкатки на украинцах — весьма многообещающего. На России он, увы, вероятнее всего, не сработает, слишком поздно, а вот для постсоветской периферии имеет достаточно много шансов на успех.

Почему украинцы выбрали не старого зубра — «женщину с косой», не кого-то другого из 44 прочих кандидатов (всего была подана 91 заявка), почему подавляющее большинство голосов получил обыкновенный актер? Параллели с Рональдом Рейганом проводить не стоит. Он хоть и выходец из кинематографа, однако до инаугурации в должности американского президента (1981−1989) он занимался политикой еще с 1960-го, а с 1967 по 1975 год даже был губернатором Калифорнии. Тогда как нынешний получатель гетманской булавы в местной политике не отмечался вообще никогда. Но именно это и сыграло ключевую роль.

Какую постсоветскую страну ни возьми, практически везде политические элиты прямо обмишурились. С момента распада СССР прошло больше четверти века, а обещанные молочные реки с кисельными берегами по сей день не достигнуты. Если первые 5−10 лет политики еще могли как-то списывать неудачи на тяжелое советское наследие, то потом каждая следующая итерация демократических победителей оказывалась не лучше, а то прямо хуже предыдущей.

А самое главное, общая картина сложилась схожей как в европейской Молдавии, так и в среднеазиатских Туркмении, Таджикистане, и даже в кавказских Грузии с Арменией. Что еще важнее, апробированная схема выглядит годной как для государств с широкой демократией, так и для республик, относимых Западом к однозначным диктатурам, вроде той же Беларуси.

Во всех случаях наблюдается одинаковый эффект — массовое недовольство граждан результатами в плане падения уровня жизни. Десятилетиями подогреваемые извне маргинальные протестные движения приучили аудиторию к мысли о принципиальной несправедливости устройства современного государства как такового.

Будучи захваченным крупным корпоративным капиталом, оно через механизм политических партий простому человеку ничего хорошего дать не может. Какого политика ни возьми, непременно всплывают связи с какими-нибудь олигархами, коррупция и участие в тех или иных «схемах», как правило, связанных с дележом государственных, следовательно, народных денег.

Дальше эксплуатируются предельно выхолощенные фетиши механизма демократии. Нормальные развитые страны успешны якобы по причине сменяемости власти, тогда как тут захватившие ее узурпаторы правят по два и более десятка лет. Ющенко с 1993 по 1999 год был председателем Национального банка Украины. Потом до 2001-го — премьер-министр, а с 2005-го по 2010-й — вообще президент Украины. При нем что-то стало лучше? Или вот Александр Лукашенко находится у власти пятый президентский срок подряд, с 1994 года. А по «пиццот» зарплаты все никак не получается достигнуть.

Значит что? Нужно менять! Безоговорочно. Но ни в коем случае не на политиков. Им веры нет. Нужны не просто новые лица, нужны в первую очередь «простые парни из народа». Вот это вот «из народа» и преподносится в качестве автоматической волшебной палочки. Мол, только такой человек не замазан участием «в схемах», не имеет связей с олигархами, значит, будет управлять государством исключительно по совести и только ради народного блага. Конечно же, успешно, ибо как же еще!

Полагаю, объяснять, где и в чем тут заключается обман, умным людям надобности нет. Они, как и грамотные военные, понимают — приказ отдать можно абсолютно любой, другое дело — кто и как станет его исполнять. Если кто забыл, в руках ГКЧП находилось достаточно много как политической власти, так и прямой военной силы, от армии до спецслужб. Но озвученные путчистами распоряжения абсолютное большинство исполнителей попросту проигнорировали, и уже к концу вторых суток даже дворникам стало понятно — переворот провалился.

Победа Зеленского лишь снаружи выглядит успешной реализацией всеобщей народной мечты о наступлении новой жизни «ну теперь-то точно». В действительности, не имея своего кадрового резерва, да и толком программы, он неизбежно окажется вынужден опираться на ту же самую административную систему, ради слома которой он в президенты и подался. Потому что кто-то все равно должен будет председательствовать в судах, руководить министерствами и возглавлять местные администрации.

Как говорится, рубль за сто, через полгода реформ на постах останутся те же люди, максимум их нынешние ближайшие замы. Как верно отмечено в обзоре издания «Взгляд»: смена президентов не приводит к смене олигархов — перераспределяются их доли в ООО «Украина», но не более того.

Однако главное заключается в другом. Апробированная технология предназначена вовсе не для улучшения жизни людей, ее задача заключается в критичном выхолащивании самого института государственной власти как такового. Сложно бороться с оппонентом, главное преимущество которого с самого начала заключается в «потому что он не вы».

Кто смотрел знаменитые дебаты на стадионе, мог заметить, сколько смешны и бесполезны оказались попытки Порошенко указывать оппоненту на отсутствие административного опыта, политических связей и даже уклонение от военкоматовских повесток. В обычном случае и трети перечисленного для утопить противника хватило бы с головой. Тогда как аудитория Зеленского легко крыла все козыри простым «ну и что»! Он из народа — это главное, он вне системы — за то и люб. Точка.

Чем его правление обернется для Украины? Углублением распада страны и ростом хаоса. Гражданам от этого станет только плохо, но американцам наоборот хорошо. Чем больше стран поверят в сказку, что Зеленский действительно служит успешным положительным примером смены власти в интересах простого народа, в том числе в России, тем шире окажется полоса хаоса по периметру российских границ.

На вашингтонский взгляд, хаос — это, безусловно, хорошо. Это беженцы, нагружающие социальные службы России. Ибо, а куда еще им от хаоса бежать? В Европу? А она их примет? Хаос чудесно стимулирует рост преступности. Местами откровенно смешной. На днях белорусские пограничники задержали колонну контрабандистов, пытавшихся на запряженных лошадьми телегах лесными тропами ввезти в Белоруссию груз сала.

Еще лучше он выполняет функцию питательной среды для радикализма любого рода. Опять же в СМИ он смотрится восхитительно. Вспомним слезные репортажи Белых касок из Сирии. Кто не выполняет условия Минских соглашений? Украина. А санкции за это налагаются на кого? На Россию. Очень удобно.

Так и здесь. Со своими задачами не справляются собственные местные элиты, а вину мировая общественность сможет возлагать на Москву. Тоталитарный Мордор бессердечно игнорирует страдания братского народа. Ату-его, ату, наказать, еще больше наказать. Глядишь еще для каких-нибудь новых санкций основания появятся.

Или, что еще лучше, для введения гуманитарных воинских контингентов. Как в Югославии. Сначала сами разбомбили, вызвали хаос, резню, национальный геноцид, а потом торжественно напялили голубые каски, написали KFOR на бронетехнике и с гордым видом катаются по местным дорогам, якобы поддерживая мир. Только Югославия это далеко, а обосноваться по той же схеме в Сумах, в Харькове, в Мариуполе — это совсем другое.

Впрочем, Украина сегодня является территорией отработанной. Что русские ее оккупировать не станут — уже понятно. Как и то, что она не в состоянии сама устроить вторжение в Россию. Пусть даже крошечное. А вот попробовать тряхнуть, скажем, Белоруссию — дело совершенно другое. Русский медведь может не удержаться от соблазна туда войти ради спасения страны. Минск это вам не Киев, это союзник по ОДКБ и составная часть Союзного государства. Из него может получиться просто шикарный капкан для Москвы.

И удочки уже забрасываются. Пока шел подсчет голосов и Зеленский еще оставался просто рядовым гражданином, он успел заявить на видеокамеры: «Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего Советского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно».

Намек более чем прозрачный. На Украине у них получилось. А Запад всегда отличался стремлением удачные решения распространять максимально широко. Так что со стороны свободной демократической прессы и либеральной общественности в ближайшее время стоит ожидать волну попыток эту идею всячески развить. Пока между Россией и Западом, в частности, Европой, сохраняется полоса «ничейной» земли, Вашингтон продолжит пытаться ее отжать себе или обрушить в хаос. А вы как думали? Геополитическая война далеко не закончена.