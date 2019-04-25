Отставку главы Конституционного суда Украины отложили до мая — СМИ

Киев, , 14:44 — REGNUM Вопрос об отставке главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука будет рассмотрен 14 мая, сообщило 25 апреля издание Strana.ua.

В распоряжении журналистов оказались документы, в которых сказано о переносе заседания суда с 25 апреля на 14 мая.

Напомним, согласно закону Украины, в инаугурации нового президента Украины должен участвовать глава Конституционного суда. Таким образом, его отставка отложит на неопределённый срок вступление в должность нового президента страны Владимира Зеленского.

Журналисты издания отметили, что из-за шумихи в СМИ судьи Конституционного суда не решились участвовать в этой афёре — часть отказалась, а часть просто не пришла на заседание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель команды Зеленского заявил, что инаугурация нового президента Украины может состояться 28 мая.

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