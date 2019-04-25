Четверг, 25 Апреля 2019 года
14:46:17 МСК

Отставку главы Конституционного суда Украины отложили до мая — СМИ

Политика

Часть судей отказалась участвовать, а часть не явилась на заседание

Киев, 25 апреля 2019, 14:44 — REGNUM  Вопрос об отставке главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука будет рассмотрен 14 мая, сообщило 25 апреля издание Strana.ua.

В распоряжении журналистов оказались документы, в которых сказано о переносе заседания суда с 25 апреля на 14 мая.

Напомним, согласно закону Украины, в инаугурации нового президента Украины должен участвовать глава Конституционного суда. Таким образом, его отставка отложит на неопределённый срок вступление в должность нового президента страны Владимира Зеленского.

Журналисты издания отметили, что из-за шумихи в СМИ судьи Конституционного суда не решились участвовать в этой афёре — часть отказалась, а часть просто не пришла на заседание.

Читайте также: Как Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель команды Зеленского заявил, что инаугурация нового президента Украины может состояться 28 мая.

Читайте также: В команде Зеленского назвали возможную дату его инаугурации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить