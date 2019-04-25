Засада «Талибан"* в Афганистане: погибли девять полицейских

Кабул, , 14:43 — REGNUM В результате террористического акта в Афганистане погибли девять сотрудников правоохранительных органов, сообщает 25 апреля Al Arabia.

Силовики приступили к разминированию фугаса, когда на них было совершено нападение. Засаду устроили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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