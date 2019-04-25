Четверг, 25 Апреля 2019 года
14:44:09 МСК

Засада «Талибан"* в Афганистане: погибли девять полицейских

Политика

«Талибан"* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 25 апреля 2019, 14:43 — REGNUM  В результате террористического акта в Афганистане погибли девять сотрудников правоохранительных органов, сообщает 25 апреля Al Arabia.

Силовики приступили к разминированию фугаса, когда на них было совершено нападение. Засаду устроили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Переговоры «Талибана»* и властей Афганистана сорваны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить