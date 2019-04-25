На Украине решили повременить со штрафами за нарушение закона о языке

Киев, , 14:25 — REGNUM Наказывать граждан Украины за нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» пока не будут. Введение административной ответственности за это отсрочено на три года. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

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В Киеве митинг по случаю принятия языкового закона

«Мы на три года перенесли введение административной ответственности за нарушение закона. За это время во всех областях будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку», — пояснил Княжицкий, слова которого приводит Depo.ua.

Депутат также отметил, что принятый закон «никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств».

«Мы сделаем так, чтобы все граждане чувствовали себя как дома. Мы учли большинство правок народных депутатов», — отметил парламентарий.

Добавим, что в Кодекс Украины об административных правонарушениях вносятся соответствующие изменения. Он дополняется новыми статьями 188 — 52 и 188−53. Так, нарушение требований «языкового закона» предполагает наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 апреля, парламент Украины принял в целом закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

Президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение Верховной рады «историческим». Однако такого мнения придерживаются далеко не все. Так, внефракционный депутат Рады Нестор Шуфрич считает, что «языковой закон» лишает значительную часть граждан Украины права на использование «родного языка». Он выразил несогласие с тем, что закон обязал персонал магазинов, кафе и ресторанов знать украинский язык.