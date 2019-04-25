Четверг, 25 Апреля 2019 года
14:35:23 МСК

Главы РФ и КНДР обменялись подарками

Политика

Обмен подарками между руководителями государств завершил встречу во Владивостоке

Владивосток, 25 апреля 2019, 14:25 — REGNUM  Подарок, полученный руководителем КНДР Ким Чен Ыном от президента России Владимира Путина, состоит из набора стаканов с подстаканниками и шашки, 25 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее первое лицо Северной Кореи преподнес Владимиру Путину традиционный корейский меч, что, по словам Ким Чен Ына, символизирует душу и силу возглавляемого им народа КНДР.

Получая подарок, глава РФ осуществил символический обмен меча на мелкую монету объяснив высокому гостю, что в русской культуре дарить оружие не принято, его в таких случаях приобретают за символическую цену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель северокорейского государства назвал Россию дружественным великим соседом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить