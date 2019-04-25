Главы РФ и КНДР обменялись подарками

Владивосток, , 14:25 — REGNUM Подарок, полученный руководителем КНДР Ким Чен Ыном от президента России Владимира Путина, состоит из набора стаканов с подстаканниками и шашки, 25 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее первое лицо Северной Кореи преподнес Владимиру Путину традиционный корейский меч, что, по словам Ким Чен Ына, символизирует душу и силу возглавляемого им народа КНДР.

Получая подарок, глава РФ осуществил символический обмен меча на мелкую монету объяснив высокому гостю, что в русской культуре дарить оружие не принято, его в таких случаях приобретают за символическую цену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель северокорейского государства назвал Россию дружественным великим соседом.

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