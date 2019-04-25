Газопровод и железная дорога – эксперт объяснил, что РФ нужно от КНДР

Москва, , 15:23 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет, чтобы РФ не соблюдала санкции, введённые против Северной Кореи Совбезом ООН, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 25 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит председателя Государственного совета КНДР в Россию.

«Что хочет РФ от Кима? Сейчас, когда межкорейские переговоры находятся на подъёме и американцы им не мешают, мы хотим ещё раз прозондировать вопрос о строительстве транскорейской железной дороги, по которой Южная Корея будет пускать свои грузы в Европу через Российскую Федерацию, — сказал Мирзаян. — Это больше деньги. И транскорейского газопровода, который будет пускать наш газ к корейским портам, и дальше в Восточную Азию морским путём. Это очень и очень выгодные для нас проекты».

Кроме того, Мирзаян заметил, что РФ хочет более активно поучаствовать в переговорах Кима Чен Ына с внешними странами.

«Ким хочет, чтобы РФ не соблюдала введённые Совбезом ООН санкции относительно работы северокорейских рабочих на территории России, — сказал Мирзаян. — И самое главное, Ким хочет демонстративных тёплых отношений с Путиным, чтобы подрессировать китайцев. Он тяготится зависимостью КНДР от Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке, продлились три с половиной часа. Около двух часов главы государств беседовали тет-а-тет, а затем продолжили встречу с участием представителей делегаций.