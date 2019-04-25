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США не выражали пожеланий о саммите с Путиным — Песков

Политика

Встречи на уровне глав государств не ожидается

Москва, 25 апреля 2019, 14:13 — REGNUM  Американская сторона не изъявляла желания провести совместный с Россией саммит на уровне глав государств. Об этом сообщил 25 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не планируется. Обсуждение с руководством США переговоров Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном также не готовится.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Ким Чен Ыном Путин сообщил, что Москва хочет проинформировать Вашингтон о результатах встречи, такое пожелание исходило от северокорейского лидера. С американской стороны пожеланий о встрече нет, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча Путина и Кем Чен Ына состоялась на острове Русский 25 апреля. Лидеры обменялись подарками: Путин вручил Ким Чен Ыну чайный сервиз и инкрустированную саблю, а в ответ получил корейский меч.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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