США не выражали пожеланий о саммите с Путиным — Песков

Москва, , 14:13 — REGNUM Американская сторона не изъявляла желания провести совместный с Россией саммит на уровне глав государств. Об этом сообщил 25 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не планируется. Обсуждение с руководством США переговоров Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном также не готовится.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Ким Чен Ыном Путин сообщил, что Москва хочет проинформировать Вашингтон о результатах встречи, такое пожелание исходило от северокорейского лидера. С американской стороны пожеланий о встрече нет, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча Путина и Кем Чен Ына состоялась на острове Русский 25 апреля. Лидеры обменялись подарками: Путин вручил Ким Чен Ыну чайный сервиз и инкрустированную саблю, а в ответ получил корейский меч.

Читайте также: Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись холодным оружием

А также: Путин: Ким Чен Ын — открытый собеседник