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Путин назвал условие восстановления отношений с Украиной

Политика

Итоги выборов на Украине показали абсолютный провал политики Порошенко

Владивосток, 25 апреля 2019, 14:13 — REGNUM  Москва готова восстановить отношения с Киевом, если новые власти Украины будут к этому стремиться, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин.

«Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке», — заявил российский лидер.

По его словам, итоги выборов на Украине показали абсолютный провал политики пока еще действующего президента страны Петра Порошенко, и новые власти не могут этого не понимать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет.

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