Порошенко станет президентом националистов, приняв закон о языке — депутат

Киев, , 14:08 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко станет президентом националистов, а не украинской нации, если подпишет законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом 25 апреля заявил в кулуарах Верховной Рады внефракционный депутат Василий Нимченко.

«У нас есть наброски обращения в Конституционный Суд… Я хотел бы, чтобы общество посмотрело, как сейчас будут форсировать этот законопроект, чтобы его подписал президент Порошенко. Тогда этот законопроект покажет, что этот президент не был президентом украинской нации. Он это понимает. Он был президентом националистов», — считает Нимченко.

При этом он признал, что ко второму чтению из законопроекта убрали все скандальные статьи, которые предусматривали санкции за незнание украинского языка.

«Этот закон о защите украинского языка имеет право на существование, но не в таком содержании… Очень много выбросили со стороны санкций. Мы настаивали на том, что положения этого закона нельзя распространять на все без исключения отношения в обществе… 41 статья этого закона регулирует общественную сферу отношений, где обязательно применяется украинский язык как государственный», — добавил Нимченко.

При этом он сообщил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» внесла на рассмотрение Рады новую редакцию закона о языках, которая не нашла поддержки среди большинства депутатов.

«Мы не только внесли 710 поправок, мы внесли новую редакцию закона о языках, но она не была принята. В этом законопроекте мы отмечали о необходимости придерживаться международных норм права и Конституции Украины… В принятом законе есть нарушения материальных норм — есть несоответствие нормам статей 10 и 11 Конституции. Есть несоответствие нормам международного права. А мы в силу 8 статьи Конституции ратифицировали все международные нормы, которые обязательны для выполнения у нас в стране. Парламент и коалиция на это вообще не обратили внимание», — рассказал Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 апреля, парламент Украины принял во втором чтении и в целом закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка. За него проголосовали 278 депутатов из фракций Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Радикальная партия, «Батькивщина». В документе отмечается, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Согласно закону, украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком. Исключением станут иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и получили госнаграду; или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

Также закон обязывает чиновников, госслужащих, сотрудников магазинов, кафе и ресторанов общаться на рабочем месте на украинском языке. Преподавание в государственных школах и вузах также будет вестись на украинском языке. В частных учебных заведениях допускается преподавание на любом языке.