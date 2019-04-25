Министр по делам религии Марокко об Индонезии: «Брат из Азии»

Рабат, , 14:02 — REGNUM Министр по делам религии Королевства Марокко Ахмед Туфик заявил, что исламское сообщество в Марокко и Африке рассматривает Индонезию как «своего брата из Азии», сообщает Antaranews.

«Мы видим, что Индонезия может стать образцом для подражания для всего исламского мира. Особенно, насколько местная культура может соответствовать исламскому законодательству», — отметил Ахмед Туфик после встречи со специальным посланником президента Индонезии по межконфессиональному диалогу и цивилизационному сотрудничеству Сиафиком Мугни в столице Марокко.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере образования.

«Конечно, мы благодарны, что Морокко хочет предоставить стипендии индонезийским священникам. Правительство Индонезии действительно надеется, что религиозные деятели смогут улучшить свои знания», — отметил Сиафик Мугни.

Напомним, в 2015 году в Марокко открылся институт имени Мухаммеда VI, который специализируется на подготовке имамов. В настоящее время в этом высшем учебном заведении обучаются не только студенты из Марокко, но и из 24 зарубежных стран.